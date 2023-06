VIDÉO - Lutte contre le surtourisme : l'exemple radical de la pointe du Raz

Guy a connu le site il y a 60 ans, avant sa métamorphose. Il raconte un tourisme anarchique. "On arrivait ici, on mettait les voitures dans n'importe quel sens, n'importe où, le plus près possible, et on allait à pied à la pointe. Les gens allaient n'importe où, c'était la fête", se remémore-t-il.