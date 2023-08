VIDÉO - "C'est beaucoup plus propre" : ces villes qui suppriment leurs poubelles de rue

Une solution qui semble efficace. Comme le constatent les services techniques, la quantité de déchets ramassés a été divisée par trois en juillet : "Depuis qu'il n'y a plus de poubelles, c'est beaucoup plus propre", assure l'agent Francis Buchet. "Avant, on mettait trois heures à nettoyer toutes les plages. Maintenant, on met une heure et demie, voire deux heures", précise-t-il.