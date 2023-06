VIDÉO - "Ça fait quand même très peur" : ce Breton a filmé un requin-taupe de près de 3 mètres

Pour rappel, 60% de la population mondiale de requins a disparu en cinquante ans, ce qui en fait une espèce aujourd'hui très menacée. Sur les côtes françaises, une dizaine d'espèces est recensée à ce jour. En apercevoir est donc non seulement normal, mais aussi rassurant quelque part, expliquent les spécialistes. "Dans 99% des cas, pas de panique", explique à TF1 Dominique Mallevoy, responsable de l'aquariologie Nausicaá à Boulogne-sur-Mer, soulignant qu'"en général, c'est plutôt une chance de pouvoir rencontrer ces animaux qui sont devenus tellement rares que quand on les rencontre, on est vraiment heureux de pouvoir les observer".