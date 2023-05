VIDÉO - Ce père et son fils ont construit une centrale hydroélectrique au fond de leur jardin

Le projet de la famille Poisson est aujourd'hui une réussite, mais il a failli tomber à l'eau plus d'une fois, notamment à cause des longueurs administratives. "Les démarches administratives sont clairement plus compliquées que la réalisation. La preuve, ici, le chantier a duré deux ans et demi, alors qu'il a fallu plus de 12 ans pour obtenir les autorisations", souligne Antoine, le fils. "C’est le grand challenge aujourd’hui, et cela montre que les territoires sont en capacité de produire localement de l’énergie et de la redistribuer. C’est une grande fierté", lance Gilles Maloisel, maire délégué (SE) de Coulonces et adjoint à la mairie de Vire (Calvados). De quoi faire des émules, espère-t-il.