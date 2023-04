VIDÉO - Calvados : d'immenses clous pour consolider la falaise de Villerville

C’est une bataille qui semblait perdue d’avance. En un peu plus d’un siècle, le trait de côte a reculé de 40 mètres à Villerville (Calvados). "Disons que le paysage commence à se détériorer. On le voit aujourd’hui", déplore une femme dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Au bout d’un moment, on va quand même avoir des soucis, je pense, pour tout ce qui est habitation, et puis on risque de perdre du beau patrimoine", estime de son côté une mère de famille.