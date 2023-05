VIDÉO - Sécheresse : les villages fleuris contraints de se réinventer

Mais l’enjeu est aussi touristique. Un peu plus loin sur la côte, à Cabourg (Calvados), station balnéaire, les fleurs font partie intégrante du décor. La commune veut bien trouver des alternatives, mais il n’est pas question de s’en séparer. Elle arbore les quatre fleurs du label national des villes et villages fleuris. "Les quatre fleurs sont un critère, on le voit bien, dans le choix de nos visiteurs. Les gens viennent chercher du bon vivre à Cabourg et ça passe forcément par le fleurissement", explique Géry Picodot, adjoint au maire (sans étiquette) en charge de l’urbanisme, du cadre de vie et de l’environnement de Cabourg.

Le label des villes et villages fleuris devrait s’adapter aux nouvelles contraintes des communes face à la sécheresse.