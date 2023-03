VIDÉO - Ce geste sera bientôt interdit dans les déchetteries de Rennes

Mais alors, que faire de sa pelouse tondue ? Le mulching, déjà pratiqué par la ville, est l'une des solutions qui s'offre aux propriétaires d'un jardin. Elle consiste à hacher très finement l'herbe et à la laisser directement sur le gazon. "Par temps sec, techniquement, le pelouse redescend dans le sol, donc ne va pas venir étouffer la pelouse" non coupée, indique Chloé Thuon, chargée de mission "jardin zéro déchet" à la métropole de Rennes. "En se dégradant, elle libère les engrais nécessaires à la bonne santé du sol".

Et si votre tondeuse n'est pas équipée d'un kit mulching, d'autres solutions existent. "Il est aussi possible, sur des plus petites surfaces, de venir tondre sans bac, et ensuite de venir répartir la pelouse, complète Chloé Thuon. On peut aussi venir pailler avec de la tonte sèche jusqu'à 10 centimètres au pied des haies : on évite l'évaporation et l'eau sera mieux conservée dans les sols." À Rennes, la métropole en est persuadée : la pelouse est une nouvelle arme contre la sécheresse.