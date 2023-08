VIDÉO - Chamonix : un village sous la menace d'un lac glaciaire

Quelques centaines de mètres plus bas, Anne gère une buvette. Travailler avec cet amas de glace au-dessus de sa tête, elle a pris à vivre avec. "On se familiarise un peu avec ça, ce qui fait qu'on est moins en souci, on a l'habitude." Même sentiment dans le village des Bossons. Depuis 30 ans, Sylvie voit le glacier reculer à cause de la hausse des températures. Le lac qui s'est formé ne l'a jamais inquiétée. Elle fait confiance aux glaciologues et aux spécialistes qui ont décidé d'entreprendre les travaux. Avec le réchauffement climatique, d'autres lacs glaciaires vont se former.