REPORTAGE - 200.000 vaches bientôt abattues en Irlande pour sauver le climat ?

Dans sa lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement irlandais a lancé une initiative radicale. Il propose aux éleveurs d’abattre une partie de leurs vaches afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un véritable crève-cœur dans un pays qui a massivement investi dans le secteur agricole ces dernières années.

L’Irlande compte plus de vaches que d’habitants. Une particularité locale qui pourrait bientôt être sacrifiée sur l’autel du combat contre le réchauffement climatique. À cause du méthane rejeté par les élevages, le secteur agricole est responsable à lui tout seul de 38% des gaz à effet de serre du pays, trois fois plus que la France. D’où cette proposition radicale du ministère de l’Agriculture l’an dernier : abattre 200.000 vaches en trois ans sur la base du volontariat, moyennant une compensation financière.

"Vous pouvez prendre l’avion à volonté, mais tout à coup c’est la vache le problème ?", s’insurge Tommy Cooke, un éleveur de vaches laitières qui partage les rênes de l’entreprise familiale avec son fils Wesley. "Elles sont en parfaite santé alors on va faire quoi ? Choisir une vache plutôt qu’une autre ? Ça me met hors de moi. Je les élève depuis qu’elles sont bébés." Autant dire que pour lui, il est hors de question d’accepter l’argent du gouvernement.

Un dilemme économique moral ?

Ce dilemme cruel illustre la situation économique d'un pays profondément rural puisque 40% de ses citoyens vivent à la campagne, soit deux fois plus que la moyenne européenne. 200.000 travailleurs dans le secteur agricole, près de 10% des emplois du pays. Après la crise financière, l’Irlande a massivement investi dans la production laitière pour relancer son économie. Lait, beure, fromage, yaourt… 90% de sa production actuelle est exportée vers 180 pays dans le monde.

"25 des 26 régions irlandaises dépendent des bénéfices de la filière laitière", observe Pat Cormack, président de l’ICMSA, l’association des producteurs de laits irlandais. "Depuis qu’on l’a développée, l’Irlande rurale est devenue bien différente. Alors mon message au gouvernement est très clair : j’ai de jeunes enfants, moi aussi je veux leur laisser un monde plus durable et une planète vivable. Mais je ne veux pas qu’ils soient pauvres. Produire moins est un non-sens."

Existe-t-il des alternatives pour atteindre les engagements du gouvernement irlandais à l’horizon 2030 ? Certains agriculteurs réduisent déjà leurs gaz à effets de serre en remplaçant l’engrais chimique des pâturages par du trèfle blanc qui capte l’azote présent dans l’air et le fixe dans le sol. Autre hypothèse déjà explorée en Irlande en avant-première mondiale : réduire la vie de toutes les vaches à viande de seulement trois mois, en les abattant au bout de 25 mois au lieu de 28. Un moindre mal ?