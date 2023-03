VIDÉO - Érosion : à Oléron, les plages ont encore reculé de plusieurs mètres

François Bargain, conducteur d'un petit train touristique depuis plus de 15 ans à Saint-Trojan-Les-Bains, dans le sud de l'île, est un spectateur privilégié du recul du trait de côte. "On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut que constater et subir", déplore le soixantenaire. Au quotidien, il mesure très concrètement l'avancée de l'océan : chaque année, il doit démonter des rails les plus proches de la plage pour les empêcher de finir dans l'eau. "La voie s'achève ici", décrit-il à quelques mètres des vagues. "Mais il y a 15 ans de cela, quand je suis arrivé, elle se poursuivait sur 400 mètres, le terminus se trouvait dans l'océan. Selon l'avancée de la mer, on est obligé de démonter du rail, se replier, aménager notre terminus", souligne-t-il.

L'île d'Oléron est le territoire européen où l'érosion est la plus forte, l'océan avançant de 25 mètres en moyenne par an. À ce rythme, une large partie de l'île, surtout sur sa côte Est, pourrait passer sous le niveau de la mer à l'horizon 2050, d'après les projections de l'institut de recherches Climate Central, à retrouver ci-dessous. Le fléau est si inquiétant que deux communes de l'île, Saint-Georges-d'Oléron et La Brée-les-Bains, figurent parmi les 126 considérées par le gouvernement comme les plus touchées par l'érosion de leur littoral, et qui doivent donc adapter leur politique d'aménagement, selon une liste définie par l'exécutif en mai 2022.