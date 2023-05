VIDÉO - Pourquoi, comme ce Toulousain, vous auriez tout intérêt à repeindre votre toit en blanc

Sur la côte ouest des Etats-Unis, notamment à Los Angeles, ces toitures recouvertes de peinture réflective, qu’on appelle là-bas des "cool roofs" ("toits froids", en français), sont de plus en plus répandues. Et pour cause. Concrètement, s’il fait 26°C, une toiture foncée pourra atteindre jusqu'à 80°C, tandis que la même toiture en couleur claire plutôt 45°C. De quoi limiter de manière significative la chaleur qui règne à l’intérieur d’une habitation. Dans le reportage du 13H de TF1, un particulier toulousain séduit par le concept a sauté le pas en août dernier, en pleine canicule. Il dit ne pas regretter son choix.

"Dedans, on n’a plus cette caisse de chaleur qu’il y avait tout autour de la maison, et cet effet très lourd et très pesant qu’on pouvait ressentir en plein été avec les canicules qu’on a aujourd’hui à Toulouse", assure-t-il. À 20 euros le mètre carré, Eric a dépensé environ 3200 euros au total. De ce fait, il a pu réduire sa climatisation au minimum l’été dernier. Alors que l’air conditionné se développe de plus en plus dans l’Hexagone, cette solution permettrait d’en limiter l’usage et donc aussi les émissions de dioxyde de carbone (CO2).