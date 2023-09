VIDÉO - Chasseur de frelons, il cartonne sur YouTube : "Je veux montrer la beauté de cet insecte"

Il lui suffit d'un rapide coup d’œil pour repérer la présence de frelons. Sans tarder, Étienne Roumailhac s'équipe : combinaison, casque grillagé, insecticide, mais aussi smartphone doté d'une bonne caméra. Depuis plus de dix ans, il filme et partage ses interventions sur Internet. Plus de 500.000 personnes le suivent, la plupart sur sa chaîne YouTube Etienne LGF. Certaines de ses vidéos ont été vues plus d'un million de fois.