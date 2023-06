VIDÉO - Tempêtes de sable géantes : le combat de la Chine contre le "dragon jaune"

À chaque printemps, la tempête de sable balaie Pékin, et même Shanghai qui est pourtant située à 1 300 km plus au sud. En cause, des vents violents soulèvent les tonnes de sable du nord de la Chine. Un désert qui avance chaque année. Alors pour le contenir, le pays se met au vert. Aux portes du désert de Tengger, en quinze ans, plus de 1 500 km² de saxaouls, une espèce résistante à la sécheresse, ont été plantés dans le sable.