REPORTAGE TF1 - Comment les vêtements jetés en Europe échouent sur les plages du Ghana

Dans ces vastes dépôts, qui forment d'immenses montagnes noirâtres, les textiles se mêlent aux détritus, se décomposent lentement ou finissent brûlés, en émettant une fumée toxique. "Un médecin a observé que ces déchets que nous brûlons affectent notre corps et nos yeux", déplore Mohammed Aminou, responsable du recyclage au niveau du bidonville. "Mais nous n'avons nulle part où les envoyer, c'est pour cela que nous les brûlons", se résigne-t-il.

Cette pollution textile rejoint aussi parfois les cours d'eau, et même les océans. Les plages du Ghana sont souillées par des vieux vêtements, qui viennent s'y échouer, certaines fois sur des kilomètres. Avec son association "The Or Foundation", Liz Rickets sillonne les littoraux du pays pour dénoncer ces dégradations. "Les vêtements se nouent entre eux et forment des tentacules, qui peuvent mesurer jusqu'à trente mètres de long", relève la bénévole, en tentant d'extraire une chaîne de textiles entremêlés, enfouis dans le sable. Son équipe part à la recherche des étiquettes des habits, pour repérer les marques, par exemple Next, "l'une des principales que l'on trouve sur la plage".