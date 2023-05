VIDÉO - Dépôts sauvages de pneus : neuf départements du Nord portent plainte

En plus de gâcher les paysages, ces déchets grèvent les budgets locaux. Dans la petite commune de Maing, c'est l'exaspération qui prédomine. "Entre ce que vous voyez là et ce qu’il y a un petit peu au-dessus, on est repartis pour une centaine de pneus déposés illicitement", dénonce Corinne Collot, la première adjointe (SE) à la mairie. Retirer ces dizaines de pneus, qui souillent le parcours mythique de la course cycliste Paris-Roubaix, coûte 30.000 euros par an à ce village de 4000 habitants. En l'occurrence, elle estime à 2500 euros les fonds nécessaires pour se débarrasser de la centaine d'objets parasites. Mais cette dépense, considérable à l'échelle de cette commune, est indispensable. "La difficulté pour nous, élus, c’est que si je laisse ça, vous revenez dans deux mois, il y a une montagne", explique Corinne Collot.