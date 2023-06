VIDÉO - Des requins sur nos côtes : quelles espèces rôdent dans les eaux françaises ?

Et il n'y a pas que leur apparence qui prête à confusion, car le requin mako est aussi appelé... requin taupe-bleu. Ce dernier se distingue toutefois par sa vélocité, puisqu'il compte parmi les requins les plus rapides de l'océan. Quand il est en chasse, il en en effet atteindre une vitesse de pointe dépassant les 60 km/h et sauter hors de l'eau jusqu'à six mètres de hauteur. Mais du fait de la surpêche, accidentelle ou volontaire, sa population a chuté de plus de 90%. Considérée comme "vulnérable" depuis 2007, cette espèce a été classée depuis 2021 "en danger d’extinction" au niveau mondial, et même "en danger critique” en Méditerranée.