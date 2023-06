VIDÉO - Douches de plage : ces villes des Alpes-Maritimes qui bravent l’interdiction

Mais dans la ville voisine, Villeneuve-Loubet, les douches coulent toujours. Les baigneurs l’assurent : ils s’en servent avec modération. "En sortant de l’eau, c’est important de juste pouvoir se rincer brièvement. Il ne faut pas gaspiller l’eau", sourit un homme. "On n’use pas beaucoup d’eau. Vous appuyez une ou deux fois et c’est fini. On ne laisse pas les enfants jouer avec l’eau", ajoute une femme. "Je pense que c’est bien d’avoir des douches de plage, surtout avec les enfants. Malgré tout, je sais que ce n’est pas très bien parce qu’écologiquement parlant, ce n’est pas terrible", admet un père de famille.

Villeneuve-Loubet a décidé de braver l’interdiction préfectorale et de maintenir une douche de plage sur deux. La durée et le débit ont été réduits. "On rappelle à chacun qu’on n’est pas là pour gaspiller l’eau et que les jeux d’eau sont interdits. Ça dure dix ou quinze secondes. De toute manière, il y a des choses plus importantes en consommation d’eau que ça", affirme Lionnel Luca, maire (LR) de la ville.