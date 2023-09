VIDÉO - En Normandie, des éleveurs à la rescousse des races menacées

Il faut compter vingt mois pour le porc de Bayeux, là où le porc traditionnel en demande seulement six. L'animal doit par ailleurs grandir en plein air. Des conditions trop contraignantes pour la plupart des éleveurs : "L'hiver, c'est beaucoup plus de travail, ils sont sujets aux intempéries, moi, j'y passe quasiment trois heures tous les jours. C'est plus pénible qu'un élevage industriel où les éleveurs y passent en général trente minutes", souligne Jérôme Lepoivre.