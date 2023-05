VIDÉO - Érosion : 14.000 tonnes de rochers pour protéger la plage de Lacanau

Des travaux qui permettent de réfléchir à l'avenir, mais aussi de préparer la saison touristique qui débute. Pour Fabien Rousset, restaurateur, ils sont indispensables. "Le fait qu'il y ait des structures qui soient mises en place pour avoir un peu plus de plage, ça va permettre aux gens de pouvoir profiter d'autant plus quand la mer est haute. S'il n'y a plus de plage, plus de tourisme. Plus de tourisme, plus de commerces. Repousser un tout petit peu l'inéluctable, ça nous permet de travailler le plus longtemps possible", explique-t-il.

À l'avenir, la mairie projette de retirer les parkings qui bordent la côte, déjà menacés par la progression de la mer.