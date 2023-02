VIDÉO - Érosion : un pan de falaise de 40 mètres s'effondre à Fécamp

Ce vendredi matin encore, des habitants viennent constater les dégâts. À Fécamp, en Seine-Maritime, une falaise s'est détachée mercredi sur une surface de 40 mètres de largeur et 15 mètres de profondeur. Pour mieux rendre compte de l'ampleur de l'effondrement, la vidéo du 13H de TF1 ci-dessous montre une photo de l'endroit prise il y a quelques jours. Désormais, la partie qui est tombée n'est plus qu'un amas de roches sur la plage. Un nouvel effet de l'érosion côtière qui suscite beaucoup d'émotion chez les Fécampois. "Ça nous fait quelque chose quand même, et ça va continuer", soupire une femme, les yeux rivés sur ce qui reste de la falaise. "Les gens ne se rendent pas compte, quand on leur explique, ils nous disent "ah bon, ça peut tomber ?" Les touristes ne sont pas conscients", pointe de son côté un homme.

La plage en bas des falaises a été interdite d'accès, et plusieurs routes endommagées ou fragilisées sont barrées. Plus personne ne s'approche des sentiers de randonnée habituels. "C'est sûr qu'on se dit qu'il peut y avoir des accidents, donc on fait attention. À pied, on s'est dit on ne va pas s'aventurer", commente une marcheuse. De son côté, une habitante se souvient : "Avec mon père, quand on était petite, on faisait quand même des promenades sous les falaises, on allait d'une valleuse à une autre. Bon, on faisait gaffe, mais là maintenant plus personne ne s'y risque".