VIDÉO - Un blockhaus tombe sur la plage à Dieppe, inquiétude pour les maisons voisines

Un pan de falaise s'est décroché mardi à Dieppe (Seine-Maritime) et un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale est tombé sur la plage. Aucune victime n'est à déplorer, mais des riverains s'inquiètent pour leur maison toute proche. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Du blockhaus, il ne reste que des morceaux de béton éparpillés sur la plage, vestiges de la Seconde Guerre mondiale et victimes de l'érosion du littoral. "Quand ça dégringole comme ça, c'est triste. Notre blockhaus par terre !", se désole une promeneuse venue observer les dégâts. "C'est malheureux, ça fait peur, c'est toute une histoire qui s'en va. Mais on n'y peut rien, c'est la nature", soupire une autre.

Hier encore, ce blockhaus tenait penché sur cette falaise déjà bien abîmée. En 2010, un important éboulement avait fragilisé le terrain, rendant sa chute inéluctable, la falaise de craie étant vulnérable face à la mer et aux fortes pluies, comme celles tombées ces dernières semaines. "L'eau va s'infiltrer dans les falaises, et du coup la craie va se ramollir, ce qui crée les éboulements", explique Fanny Doré Clapisson, experte de l'Estran Cité de la mer à Dieppe.

En hauteur, là où se situait le bunker, des maisons sont elles aussi menacées par l'érosion. "Là, il y avait la maison de mon grand-père de cœur. Il y a eu un arrêt de mise en péril en 2016 pour sa maison, qui a été détruite justement par la falaise", montre l'un de leurs habitants, Alexandre. Depuis son jardin, il voit régulièrement le terrain s'affaisser. Il s'inquiète. Un jour, il devra à son tour déménager : "C'est l'investissement d'une vie et tout ce passé va partir... Après, on n'aura plus que des images, que des photos, c'est désolant".

La police rappelle aux habitants que toute circulation au pied des falaises est interdite à moins de 100 mètres. En Seine-Maritime, 60 effondrements sont recensés chaque année sur le littoral.