VIDÉO - "Huit mètres perdus" : l'île de Ré a encore été grignotée par la tempête

"On ne peut rien faire contre les éléments". C'est un état des lieux qui inquiète. Sur la grande plage de La Couarde-sur-Mer, sur l'île de Ré (Charente-Maritime), un seul constat possible : la dune a encore reculé, conséquence de trois tempêtes successives et de vents très violents ces derniers jours. Le maire de la ville observe que l'océan a repris du terrain en très peu de temps. "Huit mètres de perdus sur cette tempête depuis trois jours... En 1999, on a perdu à peu près le même volume. On a mis 20 ans pour que ça se reconstitue, et là, en deux nuits, tout est parti", se désole Patrick Rayton dans le reportage de TF1 ci-dessus.