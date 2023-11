VIDÉO - États-Unis : le village de (la vraie) Pocahontas menacé par le changement climatique

En effet, à chaque tempête, ou même à chaque marée un peu plus forte que les autres, Jamestown se retrouve inondé. Autour du site, l’eau est partout. Et, petit à petit, les zones humides gagnent du terrain, en raison du dérèglement climatique. "Le danger le plus évident, c’est la rivière. Une première digue de protection avait été mise en place au début du XXe siècle. Mais avec la montée des eaux, ce n’est plus suffisant", explique Michael Lavin, directeur de la conservation du village. Pour essayer d’enrayer le désastre, l’association en charge de la protection du site a donc renforcé ladite digue l’année dernière, avec 96.000 tonnes de granit supplémentaires.