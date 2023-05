VIDÉO - Évry-Courcouronnes : une brigade de furets pour chasser les rats

Pas de répit. C’est une nouvelle prise pour le chien. La traque peut durer entre quinze minutes et deux heures. "C’est une partie d’échecs avec eux. On soupçonne que certains rats sont en mesure de faire comme le blaireau et fonderaient des galeries pour que le prédateur ne puisse pas accéder à une chambre où il va se réfugier", reprend Sylvestre Riondet.

Mais face au chien et aux furets, le rat n’a qu’une chance sur dix de s’en sortir. Et dans le quartier, cela surprend. "Je ne savais pas qu’on pouvait faire ça, mais si ça peut permettre de les attraper plus facilement, pourquoi pas", sourit une jeune femme. "À la base, pour les rats, on met des pièges, mais là, ce sont des chiens et des animaux qui les poursuivent dans la terre, du coup, ça me choque", ajoute un homme.