VIDÉO - "Si seulement ça pouvait rester comme ça cet été" : en France, les nappes phréatiques se portent mieux qu'en 2023

Près de la moitié des réserves souterraines du pays affichent un niveau supérieur à la normale, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Le manque d’eau reste cependant inquiétant dans certains départements, notamment dans les Pyrénées-Orientales, département frappé par une sécheresse sévère.

On n'avait plus l'habitude d'entendre le son de la rivière l'Issole, dans la commune de Flassans-sur-Issole (Var). Elle était à sec il y a à peine six mois, ressemblant davantage à un chemin de terre. Des images que les habitants ne souhaitent plus revoir. "Une rivière, c'est fait pour couler, non ?", se réjouit une passante. "C'est extra ! Si seulement ça pouvait rester comme ça cet été", renchérit un autre dans le reportage ci-dessus.

Près de la moitié des nappes phréatiques du pays affichent un niveau supérieur à la normale

Mais alors quelle est la situation des nappes phréatiques en profondeur ? Pour le mesurer, il suffit de plonger une sonde dans un puit. "On a de l'eau à un niveau relativement haut qui correspond au fil d'eau de la rivière actuellement. On peut dire que la rivière, c'est la continuité de la nappe", explique le technicien Stéphane Pons, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Malgré quelques zones toujours en tension, les nappes phréatiques en France sont globalement dans un bien meilleur état que l'an dernier. Au 1er mars, 46% de ces dernières sont au-dessus des normales mensuelles et 36% restent en dessous, indique jeudi 14 mars le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

TF1

La situation est ainsi largement meilleure que l'an dernier à la même période, quand 80% des niveaux étaient sous les normales, comme le montre la carte ci-dessous.

BRGM

Toutefois, dans certaines régions, l'état des nappes reste préoccupant. À Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales), les terres sont sèches et l'utilisation de l'eau est restreinte. Les abricotiers, eux, continuent de mourir les uns après les autres. "Il vaut mieux couper le verger et espérer pouvoir le refaire si on a de l'eau. Si on n'a pas d'eau, on ne fera rien du tout", Frédéric Jonca, arboriculteur.

Le fleuve de l'Agly, lui, a entièrement disparu en l'espace de quatre ans. Il ne reste aujourd'hui que du sable et des pierres. "C'est le printemps, la végétation va reprendre ses droits. Elle va pomper l'eau qu'il y a dans les sols, et il y a très peu d'eau qui va arriver à recharger les nappes, donc la situation va se dégrader jusqu'à l'été", prévient Violaine Bault, hydrologue au BRGM.