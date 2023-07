VIDÉO - "Grandiose" : à Nancy, la (très rare) éclosion de la plus grande fleur du monde fascine les visiteurs

Avec ses presque deux mètres de haut et sa forme évocatrice, la plus grande fleur du monde attise la curiosité des visiteurs. Certains s'amusent de l'autre nom de la plante pour le grand public, le "Phallus" ou encore "pénis de Titan". "Au départ, ça surprend", lâche l'une d'entre eux. "Le scientifique qui l'a découvert devait avoir un peu de sens de l'humour et être inspiré par cette forme originale", sourit un autre.

Cette plante de 70 kilogrammes, dont l'éclosion ne peut pas se prédire à l'avance, évolue très vite : il y a quatre jours, elle était encore complètement verte, avait quelques kilogrammes en moins et son pétale était repliée. Le 26 juin, le bourgeon mesurait 72 centimètres, et quatre jours plus tard, il dépassait le mètre. Depuis mardi, il a désormais atteint 1,95 mètre. "On se sent toute petite à côté", constate une visiteuse. "Il y a encore quinze jours ou trois semaines, elle faisait 30 kilos. C'est impressionnant", lance une autre. Une évolution à retrouver en images, jour par jour, sur le site du jardin. L'équipe espère aussi réaliser un "timelapse" en vidéo de l'éclosion, filmée depuis plusieurs jours déjà.