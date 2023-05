VIDÉO - Guerre de l’eau : sur la Côte d’Azur, un maire en colère face aux (gros) excès de certains VIP

Ces révélations ont vivement fait réagir les habitants. "Ça me met en colère que certains n'aient pas de civisme" déplore une femme. "On demande au peuple français de faire des efforts, on essaie d'en faire dans la mesure du possible, eux s'en foutent" regrette un autre.

Les chiffres passent aussi mal du côté des agriculteurs dont les activités sont directement menacées par le manque d'eau. "Comment voulez-vous expliquer aux ressortissants agricoles qu'on risque de leur couper l'eau car des gens auront trop consommé ?", s'interroge Jean-Philippe Frère, président de la FDSEA des Alpes-Maritimes.