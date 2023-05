VIDÉO - Changement climatique : le poisson emblématique du lac d'Annecy menacé de disparition

"Au niveau gustatif, c'est un très très bon poisson, les pêcheurs y sont très attachés", souligne Yann Magnani, président de l'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) Annecy Lac Pêche et de la Fédération de pêche de Haute-Savoie. "On y tient beaucoup et sa disparition possible dans les décennies à venir nous inquiète beaucoup", assure-t-il, alors que ce poisson est "l'emblème des grands lacs", et notamment de celui d'Annecy.