VIDÉO - Hérault : les platanes dépouillés de leur écorce, un effet impressionnant de la sécheresse

Impossible de passer à côté. Certains arbres sont entièrement pelés et les habitants ont eu quelques surprises. "Récemment, je prenais un verre et on a eu une énorme écorce qui est tombée à côté de nous. Ça fait un bruit, un craquement, c’est impressionnant", affirme une habitante.

Comment expliquer un tel phénomène ? Cette chute d’écorce est la conséquence directe des récentes fortes chaleurs et du manque d’eau. "Ça s’appelle la desquamation. La desquamation, c’est simplement le fait que l’arbre, naturellement, retire ses écorces afin de se protéger contre les effets de la sécheresse", explique Laurent Hoff, directeur du département espaces verts et nettoiement de Béziers.