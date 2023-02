VIDÉO - "Hyper émouvant" : la baleine coincée dans un estuaire breton prend le large

"Le principal problème, c'est le différentiel de niveau entre la Rance et la mer. Donc depuis ce matin (vendredi) 09H, on a ouvert en grand toutes les vannes de l'usine marémotrice", six au total mesurant chacune 10 mètres de large pour 15 m de haut, afin que l'animal puisse repasser par où il est venu, expliquait de son côté Thierry Buanic, son président, à l'AFP. "La priorité absolue, c'est de faire sortir la baleine de l'estuaire", soulignait-il. Objectif atteint puisque l'animal, enfin aperçu du côté de l'océan, semblait faire route vers le large à la mi-journée.

Il est déjà arrivé depuis la mise en service de l'usine marémotrice en 1966 que des dauphins de 2 ou 3 mètres de long s'engagent dans le fleuve, mais cela ne s'était jamais produit avec un mammifère de cette envergure.