VIDÉO - "Ils prennent le bois et ils s'en vont" : l'appétit grandissant de la Chine pour les forêts françaises

"Voir du bois partir en containers, on n'a pas l'habitude !". Guy Charron, adjoint au maire de Lans-en-Vercors (Isère), dévoile une photo sur laquelle on peut apercevoir des camions remplis de bois, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Il y en avait 17 au total. "On a interrogé le chauffeur, il nous a dit qu'il allait à Rotterdam pour prendre la mer et partir en Chine", explique-t-il, avant de s'offusquer : "Cela n'a pas de sens en termes d’écologie !".

Les Chinois font monter les enchères pour le bois français. À la tête de la "scierie Eymard", entreprise familiale implantée en Isère depuis 125 ans, Stéphane Eymard n'avait jamais vu cela : "Je suis en colère car on parle de forêts qui ont été entretenues par nos aïeux, et là, il y a des gens qui débarquent, ils ne paient pas leurs impôts en France, aucune valeur ajoutée n'est mise sur le territoire. Ils prennent le bois et ils s'en vont. Ce n'est pas possible !", s'indigne-t-il.