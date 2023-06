VIDÉO - Incendie dans le Finistère : des feux préoccupants si tôt dans la saison

La fumée s'échappe encore ce jeudi matin de cette sapinière de Saint-Goazec (Finistère). Cinq hectares ont brûlé, mais le pire a été évité grâce aux pompiers, à pied d'œuvre. Si le feu est désormais maîtrisé, il faut rester vigilant. "En surface, il n'y a plus rien, mais au fond il y a des fumées", explique à notre équipe un pompier en train d'éteindre les dernières braises. Depuis mercredi soir et toute la nuit, plus de 150 soldats du feu ont été mobilisés. Un hélicoptère bombardier d'eau est même venu de Bordeaux pour éviter la propagation du feu, dans une zone très difficile d'accès.