VIDÉO - Ces pompiers apprennent à combattre le feu par le feu

Dans l’Hexagone, on compte seulement 150 pompiers formés. Pour diriger un feu, ils suivent d’abord de longues heures de théorie. Météo, combustion des végétaux… rien n’est laissé au hasard. Le commandant Jérôme Jallet insiste : il s’agit d’une technique à risque : "À partir du moment où on porte le feu, on porte un danger. Donc avant de mettre le feu, il faut connaître les enjeux et les conséquences de nos actes."