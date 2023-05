VIDÉO - "Bravo aux pompiers" : à Saint-Cyprien, un quartier échappe de justesse aux incendies

Pendant plusieurs heures, les pompiers ont combattu les flammes pour protéger un lotissement. Au même moment, un autre incendie s'était déclenché à quelques kilomètres de là, sur la commune de Saint-André. Les deux incendies ont été maîtrisés en début de soirée. Les 137 campeurs évacués à Saint-Cyprien ont pu regagner leur logement. Le feu s'est arrêté aux abords du camping. "On a eu très peur", "on s'est dit que le mobil-home, on ne le reverrait plus", témoignent certains campeurs. "Les pompiers, chapeau. Ils ont été là très vite alors que ce n'est pas facile d'accès, et ils ont sauvé quand même tout le terrain de camping".