VIDÉO - "Je n'ai jamais vu ça" : mystère en Bretagne après des échouages massifs d'étoiles de mer

Malheureusement, ce spectacle, observé sur d'autres plages du Morbihan et du Finistère, n'est pas si beau qu'il y paraît, car beaucoup sont mortes et se retrouvent blanchies par le soleil. Tandis que les autres tentent de regagner la mer au risque de se faire croquer par les goélands. De quoi émouvoir ces étudiants vétérinaires venus se balader sur la plage. "On va essayer de les remettre à l'eau, enfin celles qui sont sauvables", lance l'un d'eux. "Parce qu'elles risquent de mourir et de sécher sur la plage. Ce n'est pas dangereux de les toucher, ça ne pique pas du tout", assure un autre.

Chacun a sa théorie pour expliquer ce mystère. "Peut-être le réchauffement de la mer", tente une riveraine. Quand une autre se demande si la mer est suffisamment propre. "Est-ce qu'il y a une bactérie qui provoque ça chez les étoiles de mer ?", s'interroge-t-elle. C'est bien cette dernière hypothèse qui est privilégiée par les scientifiques de la station marine de Concarneau.