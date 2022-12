Limoges : les ronds-points transformés en... potagers

Les jardiniers ont également dû s'adapter à ces nouvelles plantations, comme le persil. Mais les légumes n'empêchent pas un travail de plantation tout aussi soigné que pour les fleurs. "On ne plante pas pour planter. On essaie d'avoir une cohérence sur la couleur, sur la forme", explique un jardinier. "Normalement, on ne devrait plus avoir de fleurs, ou alors, on mettra des fleurs comestibles comme la capucine ou l'hémérocalle. D'ailleurs, des grands chefs s'en servent pour faire leurs plats", ajoute une jardinière.