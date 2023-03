VIDÉO - "La côte est défigurée" : l'érosion, un phénomène galopant à Oléron

Sous la dune rongée par les vagues, les gaines d'eau et d'électricité des commerces de plages apparaissent. Le club de surf et le restaurant éphémère sont régulièrement déplacés. Depuis son petit train touristique, François observe aussi le recul du trait de côte. Chaque année, il doit démonter plusieurs mètres de rails pour éviter qu'ils ne finissent dans l'eau. "Le terminus d'il y a 15 ans est à 400 mètres dans l'océan, témoigne-t-il. Et encore un plus loin, à l'origine du train qui a été créé il y a 60 ans, le terminus était 1 kilomètre plus loin."