VIDÉO - "La fleur ne s'est pas ouverte" : la nature bouleversée par les chaleurs tardives

Ce jardinier n'avait jamais vu ça. "La fleur ne s'est pas ouverte, ça veut dire qu'elle va continuer à fleurir", s'étonne-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus. Des bourgeons en octobre, des fleurs aux couleurs vives, et même des aubergines en pleine croissance. Une nature déréglée qui surprend les Bordelais : "La végétation est un peu folle. Chez moi, les hortensias commencent à fleurir", raconte un passant. "C'est ça qui est fou. On se dit qu'on n'est pas du tout à la fin des grandes vacances. On a même l'impression de débuter le mois de juillet", s'émerveille un autre.

Après un mois de septembre déjà marqué par des températures historiquement chaudes, la France débute le mois d'octobre en poursuivant cet épisode de chaleur que Météo-France décrit comme "exceptionnel". Le mercure a grimpé à des niveaux jamais enregistrés pour le dixième mois de l'année, symbole d'un changement climatique qui multiplie les phénomènes extrêmes et tardifs. Dans les arbres, les feuilles tardent à jaunir. "Je me souviens que dans mon enfance, on passait d'une saison à l'autre de manière très marquée, alors qu'aujourd'hui, on est le 2 octobre et on se croirait au printemps", s'exclame un autre Bordelais interrogé par nos équipes.