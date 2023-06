VIDÉO - Le bec prisonnier d'une canette de Coca, cette cigogne devient un symbole

"Pauvre bête". C'est la première pensée, qu'a eue, lundi 12 juin, Paul Bubba, agriculteur à Charmoille en Haute-Saône, en apercevant dans un champ une cigogne le bec coincé dans une canette de Coca-Cola. Premier à avoir donné l'alerte, il se trouvait au volant de son tracteur lorsqu'il a aperçu l'animal en détresse.

"Quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit : elle ne peut pas boire, elle ne peut pas manger, ses jours sont comptés", explique-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 ci-dessus. "Du coup, je me suis arrêtée à sa hauteur pour la filmer et la prendre en photo et montrer ce que peut générer de jeter des choses par les fenêtres des voitures", poursuit-il.