VIDÉO - Les brosses à dents en bambou sont-elles vraiment plus écologiques ?

Produites principalement en Inde et en Chine, les brosses à dents en bambou ne tiennent pas toutes leurs promesses écologiques. Certaines entreprises tentent toutefois d'en produire de façon plus responsable. Une équipe de TF1 s'est rendue dans l'une d'entre elles.

Elles grignotent des parts de marché. Les brosses à dents en bambou sont vendues comme plus respectueuses de l'environnement, mais le sont-elles vraiment ? Parmi trois références trouvées par nos équipes dans un supermarché, l'une d'entre elles vient d'Inde, une autre de Chine, et l'origine de la troisième n'est pas mentionnée.

"La façon dont le bambou est produit est opaque. On n'a pas d'informations. On va voir le bambou, on va se dire 'c'est naturel', mais on oublie que tout ce qui est importé de Chine, on importe du carbone", indique Catherine Touzard, conseillère en éco-conception interrogée dans le reportage en tête de cet article.

Des brosses à dents en bois "made in France"

La taille des plantations de bambou, elle, augmente. En Chine par exemple, la surface a presque doublé en 40 ans. En Inde, elle est passée de 7 millions d'hectares en 1990 à plus de 17 millions en 2020. Face à cette production peu écologique, certains tentent alors de produire de façon plus responsable. La société Bioseptyl fabrique des brosses à dents depuis 1845. Certaines sont en bois français, vendues environ cinq euros, soit quatre fois plus cher qu'une brosse à dents classique.

Pour éviter de couper des arbres, les manches des brosses sont par exemple confectionnés à partir de restes de bois qui auraient été jetés. "La brosse en bois, elle est magnifique, et l'étui aussi. C'est 'made in France', c'est fait chez nous, c'est ça qui est beau", lance spontanément Angélique Berbant, opératrice de ligne travaillant au sein de l'entreprise depuis 36 ans.

Bioseptyl propose également des brosses à dents en plastique recyclé et interchangeable. "Le plus important pour nous, c'est d'offrir une alternative en disant 'on a doublé notre chiffre d'affaires', et c'est surtout que nos marques sont de plus en plus présentes dans les magasins de distribution", explique son directeur général Olivier Remoissonnet.