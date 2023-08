VIDÉO - Les labyrinthes de maïs, un nouveau moyen pour les agriculteurs de se faire du blé

Mieux vaut ne pas s'égarer dans ce labyrinthe sauvage et ces figures géométriques dessinées à travers les plants de maïs. Il y a 35.000 mètres carrés de jeu, l'équivalent de trois terrains de football. Et au bout des allées, des énigmes : "C'est ludique, ça leur fait découvrir autre chose, et ça nous fait plaisir de les accompagner dans certaines activités", confie un homme qui accompagne ses petits-enfants dans ce labyrinthe du Pas-de-Calais, "Dédales d'Opale".