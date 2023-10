VIDÉO - Ligne LGV Bordeaux-Toulouse : la révolte d'un couple de riverains qui refuse de payer

À une demi-heure de là, Renaud et son père Francis Cardouat ont eu aussi beaucoup de mal à imaginer le futur décor de leur village de Bernos-Beaulac, pour l'heure niché au milieu de grands espaces verts. Le projet, hors normes, doit prendre place juste à côté de leur maison. "On aura du bruit toute la journée", déplore le jeune homme. Sa fille dans les bras, il craint que l'enfant "n'ait plus la forêt comme on l'a connue nous, c'est un désastre". "On dit qu'il faut faire de l'écologie une priorité et puis finalement on va détruire", tempête son père.

Selon le projet, initié il y a près de dix ans, deux lignes à grande vitesse devraient voir le jour d'ici à 2030 : un tronçon au départ de Bordeaux se sépare en deux au sud de la ville, une ligne ralliant Dax et l'autre Toulouse. Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont préféré créer des lignes neuves plutôt que de miser sur les voies déjà existantes en les rendant plus performantes. Elles promettent un gain de temps de 20 minutes pour le trajet Bordeaux-Dax et une heure pour Bordeaux-Toulouse.

Mais les habitants ne sont pas les seuls à donner de la voix contre ce projet. Bon nombre d'élus s'y opposent également, comme la maire de Bernos-Beaulac, qui craint pour l'avenir de sa commune. "Nous allons avoir un viaduc de 200 mètres de long et 18 mètres de haut, et deux ponts. Mais je n'y ai aucun intérêt, la commune va être traversée à 300km/h", proteste Jacqueline Lartigue-Renoul, édile sans étiquette. "On nous dit que l'on va nous désenclaver, expliquez-moi comment. Non, vous êtes perdus", s'irrite-t-elle.