VIDÉO - Marseille : opération nettoyage dans la "décharge de la honte"

De plus, cette opération a un coût : comptez plus de 250 euros par tonne de déchets ramassés "C'est comme d'habitude le contribuable qui va mettre la main à la poche. C'est à peu près 100.000 euros", explique Jean-Yves Sayag, délégué à la propreté et décharges sauvages à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Un montant qui s'explique notamment par les frais de traitement. "Tous les déchets sont mélangés, donc la tonne est multipliée par deux", précise-t-il.

Un énième nettoyage sous les yeux des riverains exaspérés par la situation. "Ça m'embête de travailler parce qu'on a eu des rats, des souris", déplore ainsi un restaurateur. Un autre habitant estime qu'il est de plus en plus difficile de passer à vélo "parce que les gravats s'accumulent". Enfin, un père de famille résume à lui-seul la situation : "On en a ras-le-bol",.