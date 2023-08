REPORTAGE - Mégabassine de Sainte-Soline : aux sources de la polémique

Eddie Pellegrin habite juste derrière la bassine : "C'est très inquiétant que des gens viennent se battre sur notre territoire", dit-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. En revanche, il se montre plutôt favorable au projet. "Je préfère avoir une bassine qu'une éolienne devant la maison. C'est horizontal, on ne voit rien du tout", explique-t-il. Cécile Romano, sa voisine, n'est pas pour du tout : "L'eau potable vient aussi des nappes phréatiques et on risque de la payer quatre fois plus cher, ou même d'être rationnés".