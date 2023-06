VIDÉO - Mer d'huile dans les Landes : mais où sont passées les vagues ?

Après dix jours sans aucun rouleau, les surfeurs sont en effet en train de déserter la zone. Dans les écoles et les clubs, on ne compte pas un client, un très mauvais début de saison pour Victor Mur, gérant de "Surftrip Surfschool". "On installe les planches tous les matins, pour montrer qu'on est là, mais un peu sans conviction. Sans cours de surf, on assure aucun service, c'est un peu le chômage technique", déplore le jeune homme.

À défaut de surf, l'école d'à côté tente de proposer des cours de paddle. Mais certains touristes décident de passer leur chemin, parce ce n'est pas ce qu'ils sont venus chercher dans le sud-ouest. "C'est comme ça... On attend, il faut être patient", tente de relativiser le gérant de "Tao Surf Shop", Reynald Sautour.