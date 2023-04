VIDÉO - "Inadmissible !" : qui jette des pneus dans la nature près de Valenciennes ?

Les maires de trois autres communes touchées, Wallers, Crespin et Thivencelle, ont de leur côté adressé en début de semaine un courriel commun à la procureure de Valenciennes et au sous-préfet pour tenter de trouver une solution à ce phénomène. Le parquet a ouvert une enquête pour rechercher l'auteur, qui encourt une amende de 1.500 euros, voire 3.000 euros en cas de récidive.

Pour les élus concernés, qui prennent l'affaire très au sérieux, ce dernier pourrait avoir récupéré des pneus chez un garagiste en échange d'argent. "On est dans une filiale de récupération de pneus organisée, le but, c'est que certains financent pour récupérer les pneus, mais après on se retrouve avec une quantité faramineuse", estime un policier municipal interrogé par TF1.