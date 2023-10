Nouvelle hauteur du Mont blanc : les explications d'un glaciologue sur son "rétrécissement"

Pour autant, cette diminution est "notable", selon l'expert, car elle est "en phase avec la sécheresse" que subit la France depuis deux ans. Conséquence du dérèglement climatique, les sécheresses sont de plus en plus intenses et fréquentes. Fin février, le pays a par exemple connu 32 jours sans véritable pluie, un record selon Météo-France. "On a vécu, depuis deux ans, beaucoup de neige, mais avec une sécheresse importante qui se répercute au sommet du Mont-Blanc. Si on avait réalisé ces mesures après une semaine de précipitations, on aurait peut-être obtenu 1m50 de plus", ajoute Luc Moreau.

Une conséquence indirecte, donc, du réchauffement climatique. "Aujourd'hui, tout ce qu'il se passe dans le monde résulte de l'augmentation des températures, des dépressions, des anticyclones, des courants marins, du réchauffement de la mer, de l'augmentation des températures au sol. Cela signifie aussi plus d'évaporation, plus de précipitations subites, orageuses et très volumineuses", admet le glaciologue, interrogé par l'équipe de TF1 qui a réalisé le reportage en tête de cet article sur la nouvelle mesure du Mont blanc.