Oise : l'éleveur condamné à payer 100.000 euros pour le bruit et l’odeur de ses vaches ne désarme pas

Depuis, Vincent Verschuere assure que les dommages et intérêts ont été réglés aux riverains plaignants, "106.000 euros au total". Pour cela, il a contracté un prêt bancaire sur sept ans et bénéficié d'une aide de 40.000 euros de la région Hauts-de-France, sans laquelle il aurait dû "mettre la clé sous la porte". Alors que l'éleveur a jusqu'au 30 novembre pour proposer des solutions techniques d'isolation de son hangar au tribunal de Beauvais, son avocat va demander la suspension de cette obligation de travaux, et a bon espoir que le pourvoi en cassation qui vient d'être déposé porte ses fruits. "Cette décision n'a pas pris en compte la nouvelle loi visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, promulguée le 29 janvier 2021", plaide maître Timothée Dufour, qui compte s'appuyer sur ce texte pour les suites de la procédure. L'avocat estime également qu'"il n'y a pas eu assez d'expertise contradictoire, car la difficulté de ce dossier est son aspect subjectif : à quel moment peut-on dire qu'une odeur est nuisible ou non ?"