VIDÉO - "On a acheté un mobil-home" : quatre ans après le séisme du Teil, le parcours du combattant des sinistrés

Un quartier à l’abandon, déserté par les sinistrés du séisme, qui a frappé le Teil, trois ans et demi plus tôt. "Là, il n'y a plus personne, là non plus, c'est bien triste", se désole Michelle Durand, habitante de cette commune ardéchoise. Dans ce hameau où la plupart des maisons sont mitoyennes, les travaux sont au point mort. "Ça rend le travail beaucoup plus délicat. Il y a des endroits où on avait commencé et où on a été obligé de s'arrêter, parce que sinon on fragilise les maisons à côté", explique une autre résidente.

Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 5,4 a ravagé la commune du Teil, en quelques secondes. Près de quatre ans après, 200 habitations sont encore en chantier, comme dans le quartier de la Rouvière. "L'épicentre est à quelques centaines de mètres derrière, donc tout le quartier a été détruit, c'est-à-dire une trentaine de maisons", explique le maire de la commune.