VIDÉO - "On n'a pas touché un euro" : où sont les aides promises à 170 communes contre les fuites d'eau ?

Philippe De Plasse a dû emprunter pour renouveler son réseau, vieux de près de 100 ans. Les travaux sont tout juste achevés : "On avait à peu près 3 mètres cube de fuite par heure sur Foufflin", précise le maire. Dans le reportage de TF1, on peut en effet voir l'eau qui s'échappe en masse des réseaux d'eau usagers. Selon nos informations, plus de la moitié des communes censées êtres subventionnées attendent toujours des nouvelles du gouvernement et des agences de l'eau.

En mars, Emmanuel Macron avait, entre autres, annoncé la mobilisation de 180 millions d'euros par an pour résorber "en urgence" les fuites d'eau en France dans les endroits les plus sensibles. Six mois après, la majorité des communes sont toujours dans l'attente : "Nous n'avons pas vu le commencement d'un centime pour l'agglomération d'Alès (Gard). Tous les investissements que nous faisons sont directement payés par l'usager dans sa facture", déplore Christophe Rivenq, président (LR) de l'agglomération.